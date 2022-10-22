Новости Эстонии
22.10.2022, 13:29

„Вкусно“ упакованные азартные игры привлекают все больше и больше людей. Государство не торопится менять ситуацию

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Организаторы азартных игр являются крупными спортивными спонсорами, в то же время завлекая молодежь делать ставки на спорт. Это создает ощущение азарта.
Организаторы азартных игр являются крупными спортивными спонсорами, в то же время завлекая молодежь делать ставки на спорт. Это создает ощущение азарта.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Наркозависимость“ государственной казны можно было бы ограничить ужесточением закона о рекламе, но вопрос будет отложен до следующего года.

„Мне 35 лет, и я всю жизнь был противником азартных игр, убежден с младенчества в том, что казино — это плохое и бессмысленное место, — говорит Роберт. — Но совершенно неожиданно за полгода я заработал десятки тысяч евро именно в казино“. Он признает, что зависимость от казино по сути такая же, как курение или наркотики — сначала думаешь, что попробуешь один раз, а потом: какого черта, еще раз, потом третий и, наконец, попадаешь в такую ​​зависимость, из которой выкарабкаться очень сложно. „Особенно, если вы работаете с компьютером“, — отмечает Роберт.

Вот так и погружаются в игроманию обычные офисные работники — в домашнем офисе, играя в онлайн-казино.

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