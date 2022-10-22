„Вкусно“ упакованные азартные игры привлекают все больше и больше людей. Государство не торопится менять ситуацию

„Мне 35 лет, и я всю жизнь был противником азартных игр, убежден с младенчества в том, что казино — это плохое и бессмысленное место, — говорит Роберт. — Но совершенно неожиданно за полгода я заработал десятки тысяч евро именно в казино“. Он признает, что зависимость от казино по сути такая же, как курение или наркотики — сначала думаешь, что попробуешь один раз, а потом: какого черта, еще раз, потом третий и, наконец, попадаешь в такую ​​зависимость, из которой выкарабкаться очень сложно. „Особенно, если вы работаете с компьютером“, — отмечает Роберт.