ЧП и криминал
13.10.2022, 14:15

Житель Эстонии обнаружил у себя во дворе незнакомого мужчину. Оказалось, что тот незаконно пересек границу

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Virgo Pärn | Delfi Meedia

Вчера житель Южной Эстонии обнаружил у себя во дворе незнакомого мужчину, который, как оказалось, незаконно пересек российско-эстонскую границу.

12 октября местный житель сообщил погранохране, что у него во дворе находится неизвестный мужчина. Прибывшие на место пограничники установили, что речь идет о гражданине Украины, который, по предварительным данным, незаконно пересек контрольную полосу в деревне Тийрханна в Сетомаа с целью прибытия в Эстонию.

Мужчину задержали и до выяснения обстоятельств доставили на кордон.

Об инциденте оповестили и российскую погранохрану.

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