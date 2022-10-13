13.10.2022, 14:15
Житель Эстонии обнаружил у себя во дворе незнакомого мужчину. Оказалось, что тот незаконно пересек границу
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера житель Южной Эстонии обнаружил у себя во дворе незнакомого мужчину, который, как оказалось, незаконно пересек российско-эстонскую границу.
12 октября местный житель сообщил погранохране, что у него во дворе находится неизвестный мужчина. Прибывшие на место пограничники установили, что речь идет о гражданине Украины, который, по предварительным данным, незаконно пересек контрольную полосу в деревне Тийрханна в Сетомаа с целью прибытия в Эстонию.
Мужчину задержали и до выяснения обстоятельств доставили на кордон.
Об инциденте оповестили и российскую погранохрану.