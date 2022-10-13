Житель Эстонии обнаружил у себя во дворе незнакомого мужчину. Оказалось, что тот незаконно пересек границу

12 октября местный житель сообщил погранохране, что у него во дворе находится неизвестный мужчина. Прибывшие на место пограничники установили, что речь идет о гражданине Украины, который, по предварительным данным, незаконно пересек контрольную полосу в деревне Тийрханна в Сетомаа с целью прибытия в Эстонию.