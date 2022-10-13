Правительство утвердило план действий по переходу на эстоноязычное образование. Что нужно об этом знать

С сентября 2023 года для всех учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будет введен коэффициент базовой зарплаты в размере 1,5, а для учителей детского сада - 1,3. Для переезжающих в Ида-Вирумаа учителей и людей, начинающих работать педагогами, разрабатываются пакеты поддержки: целевая стипендия для студентов, стартовое пособие с коэффициентом 1,3 и расширение стартового пособия для опорных специалистов в начальной школе, льготное жилье и т.д. Также всем работникам сферы образования будут предложены языковая подготовка и курсы повышения квалификации по методике преподавания языков, интегрированному предметному и языковому обучению и т.д., а также тренинги по повышению осведомленности о мультикультурном обучении. Для руководителей школ будут доступны различные проекты профессионального развития. Коалиционное соглашение, предусматривающее повышение зарплаты учителей к 2025 году как минимум до 120% от средней зарплаты по Эстонии, также внесет значительный вклад в обеспечение следующего поколения учителей.

Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что самый объемный пункт плана касается обеспечения компетентных учителей и руководителей школ, а также повышения их мотивации. „Учителя - это ключ к обучению на эстонском языке. Мы ясно видим, что у выпускников основной школы уровень владения эстонским как вторым языком тесно связан с долей учителей, владеющих государственным языком на требуемом уровне“, - сказал Лукас. „Чтобы у нас было достаточно учителей с хорошим знанием эстонского языка, мы увеличим количество мест для подготовки учителей в университетах, создадим более гибкие формы обучения, предложим педагогам языковую подготовку и будем мотивировать учителей начинать свою карьеру в школах и оставаться в профессии.“ сказал министр Тынис Лукас. „В интересах самих детей и молодежи, чтобы все эстонские школы и детские сады в Эстонии перешли на эстонский язык. Государство окажет всем заинтересованным сторонам многостороннюю поддержку для обеспечения плавного перехода“.

Школам и детским садам будет предоставлен доступ к различным субсидиям как на обучение эстонскому языку, так и на обучение на эстонском языке, а также к поддержке классов за пределами Ида-Вирумаа, которые переходят на эстонский язык обучения. Государство окажет поддержку детским садам и школам в приобретении учебных материалов для учеников, чей родной язык не является эстонским. Разрабатываются новые тесты на знание языка и учебные материалы, а в начальном образовании создается новая дигитальная платформа для учебных материалов. Существующие методические и учебные материалы будут систематизированы. Добавятся и новые инструменты, облегчающие преподавание и изучение эстонского как второго языка.

С этого учебного года надзор над преподаванием языка и языком обучения на уровнях начального, общего и профессионального образования будет расширен - в нем будет участвовать и Языковой департамент. С 2023/2024 учебного года государство будет предлагать консультационные услуги для поддержки перехода на эстоноязычное обучение.

Исходя из целей поддержки эстоноязычного обучения, министерство заключит с муниципальными органами власти договоры об управлении для передачи некоторых школ государству. В сентябре 2021 года государство приняло в управление Нарвскую эстонскую гимназию, в сентябре 2022 года - Кохтла-Ярвескую школу, а сейчас ведутся переговоры с городом Силламяэ и начались переговоры с Люганузским самоуправлением.

План действий по переходу на эстоноязычное обучение также предусматривает оценку и, при необходимости, изменение действующего законодательства и внесение поправок в законодательство. Изменятся государственные учебные программы для дошкольных учреждений, основных школ и гимназий.

Сегодня правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, вносящий необходимые изменения в Закон об основной школе и гимназии, Закон о дошкольных учреждениях, Закон о профессионально-технических учебных заведениях, Закон о частных школах и Закон о языке.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществляться в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024 году и завершится к началу 2029/2030 учебного года. В учреждениях профессионального образования изменения коснутся учащихся, обучающихся по учебным программам среднего профессионального образования.

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