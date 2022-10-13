Новости Эстонии
13.10.2022, 13:15

Клиенты до тошноты устали от сбоев в системе банка Luminor: человек не cмог вовремя получить зарплату

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Luminori kontor
Luminori kontor
ФОТО: Karin Kaljuläte | Ekspress Meedia

У интернет-банка Luminor слишком часто возникают проблемы. Вчера была устранена еще одна ошибка, длившаяся несколько дней и нарушавшая возможность использования ежедневных банковских услуг, из-за которых клиенту пришлось краснеть от возмущения - сообщает Delfi Ärileht.

С Delfi Ärileht связался клиент, который сообщил, что интернет-банк Luminor снова не работает уже в течение нескольких дней. „Luminor Bank не работал три дня подряд, не мог произвести платежи, а мне должны были выплатить зарплату 10 октября, но из-за этих глюков она не пришла“, — пояснил разочарованный клиент.

Глава отдела по связям с общественностью Luminor Карел Ханни объяснил чрезвычайно частые сбои тем, что Luminor был создан путем слияния шести банков в трех странах, и сложное технологическое наследие является основной причиной, вызывающей проблемы в развитии цифровых каналов.

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