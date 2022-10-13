13.10.2022, 13:15
Клиенты до тошноты устали от сбоев в системе банка Luminor: человек не cмог вовремя получить зарплату(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
У интернет-банка Luminor слишком часто возникают проблемы. Вчера была устранена еще одна ошибка, длившаяся несколько дней и нарушавшая возможность использования ежедневных банковских услуг, из-за которых клиенту пришлось краснеть от возмущения - сообщает Delfi Ärileht.
С Delfi Ärileht связался клиент, который сообщил, что интернет-банк Luminor снова не работает уже в течение нескольких дней. „Luminor Bank не работал три дня подряд, не мог произвести платежи, а мне должны были выплатить зарплату 10 октября, но из-за этих глюков она не пришла“, — пояснил разочарованный клиент.