Circle K: цены на автозаправках могут вырасти еще больше

По словам Индрека Сасси, менеджера по формированию цен на моторное топливо в Circle K Eesti, за последние 2 недели выросла цена на сырую нефть, потому что рынки больше ориентируются на факторы, связанные с предложением, чем на общую макроэкономическую ситуацию. „Это привело к нестабильной ситуации, когда в один день цены на мировом рынке растут, а на следующий день — падают. Однако в основном цены выросли за последние 2 недели. По сравнению с концом сентября цены на бензин выросли примерно на 10%, а на дизельное топливо — примерно на целых 15%“, — пояснил Сасси.

Наибольшее влияние на рост цен оказывает решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи на 2 миллиона баррелей в сутки и объявленное прекращение в ноябре вывода на рынок стратегических запасов нефти. „Фактическое сокращение ОПЕК+, вероятно, будет близко к 1 миллиону баррелей, поскольку объёмы нефтяного картеля были примерно на 1 миллион баррелей в день меньше, чем прогнозировалось“, — добавил Сасси. Кроме того, на ценовые колебания повлияют забастовка французских нефтепереработчиков, а также отсрочка иранской ядерной сделки, так как от этого зависит, выйдет иранская нефть на рынок или нет.

Однако есть и факторы, снижающие цену. „Самый главный из них — опасения в связи с экономическим спадом и тем, что позиция Европейского союза в отношении России может ослабнуть. „Внезапное повышение процентных ставок явно замедляет экономику и снижает спрос на топливо. В то же время имеет место тревожное ожидание решений Европейского союза — если теперь российский уголь разрешено перевозить более свободно, может ли то же самое произойти с российской нефтью?“, — проанализировал ситуацию Сасси. Новые вспышки COVID-19 в крупных городах Китая также способствуют падению цен.

Circle K Eesti AS закупает весь моторный бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. Circle K Eesti AS не занимается покупкой, продажей моторного бензина или дизельного топлива, произведённого в России или Республике Беларусь, и посредничеством в таковых сделках. Circle K Eesti AS принадлежит международному розничному концерну Alimentation Couche-Tard Inc. канадского происхождения.