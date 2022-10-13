Еда с металлическим привкусом: клиент Maxima приобрел салат с неизвестным предметом внутри
В понедельник Юрий купил в столичном Maxima (Sõle 42) картофельный салат с копченой ветчиной. Помимо холодного блюда, в упаковке молодой человек обнаружил металлический предмет.
Жалоба была направлена в службу поддержки клиентов. В ответном письме руководство магазина принесло клиенту извинения и заверило, что возместит стоимость салата, перечислив деньги на карточку „Aitäh“.
На собственном производстве также провели проверку. „На данный момент предполагается, что этот кусок металла мог попасть в изделие из каких-то сырьевых компонентов, которые использовались при изготовлении салата. Как правило, сырье поступает к нам уже в нарезанном виде от разных поставщиков“ – пояснила RusDelfi менеджер по связям с общественностью Сийри Лийва.
„В качестве меры предосторожности мы сняли эту партию продукции с продажи и передали информацию нашим партнерам по сотрудничеству для выяснения возможного происхождения инородного тела“, - добавила она.