Еда с металлическим привкусом: клиент Maxima приобрел салат с неизвестным предметом внутри

Жалоба была направлена в службу поддержки клиентов. В ответном письме руководство магазина принесло клиенту извинения и заверило, что возместит стоимость салата, перечислив деньги на карточку „Aitäh“.

На собственном производстве также провели проверку. „На данный момент предполагается, что этот кусок металла мог попасть в изделие из каких-то сырьевых компонентов, которые использовались при изготовлении салата. Как правило, сырье поступает к нам уже в нарезанном виде от разных поставщиков“ – пояснила RusDelfi менеджер по связям с общественностью Сийри Лийва.