Сравнение зарплат: какая оплата труда предлагается на популярных должностях?

Больше всего за год выросла заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и специалистам – на 22 % и 18 % соответственно.

Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась опытным врачам: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 4000 до 4600 евро. Рост этого показателя в отношении врачей произошел за счет предложений от иностранных работодателей. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая врачам заработная плата в Эстонии составляла от 3000 до 3500 евро.

Границу в 4000 евро преодолели также предложения по заработной плате для ИТ-специалистов высшего уровня: предлагаемая им зарплата составляла от 2900 до 4500 евро.

Возможность высокого заработка также предлагалась менеджерам по продажам: в их случае предлагаемый заработок в значительной степени связан с бонусами от продаж, что отражается в очень широком по сравнению с другими должностями диапазоне предлагаемых зарплат – от 1700 до 3650 евро.

Заработная плата свыше 3000 евро предлагалась также руководителям строительных объектов: для этой должности предложения варьировались от 2600 до 3200 евро. Зарплата, предлагаемая сварщикам, составляла от 2250 до 2900 евро, а строителям – от 1800 до 2850 евро. На диапазон предложений по заработной плате в строительном секторе также повлияли конкурентные предложения от иностранных работодателей.

Рубеж в 2000 евро преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1650–2600 евро), торговым агентам (1450–2500 евро) и электрикам (1600–2100 евро).

Заработная плата выше средней по Эстонии публиковалась также в предложениях о работе, адресованных бухгалтерам (1600–1950 евро), маркетологам (1600–1950 евро) и медсестрам (1700–1900 евро).

За год заметно расширился диапазон зарплат, предлагаемых комплектовщикам. В третьем квартале текущего года этот диапазон составил от 1200 до 1750 евро (в прошлом году 1050–1500 евро).