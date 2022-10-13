Сравнение зарплат: какая оплата труда предлагается на популярных должностях?
Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus.ee, средний диапазон предлагаемых в объявлениях о работе брутто-зарплат в третьем квартале текущего года составил 1389–1888 евро, что на 16 % больше, чем в 2021 году. На данный момент на портале поиска работы можно найти почти 1300 предложений о работе с указанием заработной платы.
Больше всего за год выросла заработная плата, предлагаемая квалифицированным и профессиональным рабочим и специалистам – на 22 % и 18 % соответственно.
Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась опытным врачам: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 4000 до 4600 евро. Рост этого показателя в отношении врачей произошел за счет предложений от иностранных работодателей. Без учета предложений о работе за рубежом предлагаемая врачам заработная плата в Эстонии составляла от 3000 до 3500 евро.
Границу в 4000 евро преодолели также предложения по заработной плате для ИТ-специалистов высшего уровня: предлагаемая им зарплата составляла от 2900 до 4500 евро.
Возможность высокого заработка также предлагалась менеджерам по продажам: в их случае предлагаемый заработок в значительной степени связан с бонусами от продаж, что отражается в очень широком по сравнению с другими должностями диапазоне предлагаемых зарплат – от 1700 до 3650 евро.
Заработная плата свыше 3000 евро предлагалась также руководителям строительных объектов: для этой должности предложения варьировались от 2600 до 3200 евро. Зарплата, предлагаемая сварщикам, составляла от 2250 до 2900 евро, а строителям – от 1800 до 2850 евро. На диапазон предложений по заработной плате в строительном секторе также повлияли конкурентные предложения от иностранных работодателей.
Рубеж в 2000 евро преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1650–2600 евро), торговым агентам (1450–2500 евро) и электрикам (1600–2100 евро).
Заработная плата выше средней по Эстонии публиковалась также в предложениях о работе, адресованных бухгалтерам (1600–1950 евро), маркетологам (1600–1950 евро) и медсестрам (1700–1900 евро).
За год заметно расширился диапазон зарплат, предлагаемых комплектовщикам. В третьем квартале текущего года этот диапазон составил от 1200 до 1750 евро (в прошлом году 1050–1500 евро).
Предложения по заработной плате в секторе общественного питания также демонстрируют рост конкуренции в поиске работников: диапазон заработной платы в предложениях о работе как для поваров, так и для пекарей за год увеличился на 20 %. Диапазон заработной платы, предлагаемой поварам, составил от 1200 до 1650 евро, пекарям – до 1600 евро.
На прежнем уровне остались предложения по зарплате для офисных ассистентов (1300–1600 евро), курьеров (1250–1650 евро) и водителей грузоподъемных машин (1300–1500 евро).
Статистика сравнения заработной платы взята из 4580 предложений о работе с указанием зарплаты, опубликованных на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы CVKeskus.ee в течение прошедших трех месяцев. На данный момент на портале поиска работы можно найти почти 1300 предложений о работе с указанием заработной платы.
ТАБЛИЦА:
Заработная плата, публично доступная в предложениях о работе