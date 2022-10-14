Глава A1000 Market предлагает сократить время работы продуктовых магазинов в Эстонии. Тогда цены будут ниже

По словам Тармо Лауринга, важной причиной высокого уровня цен на продукты питания являются высокие затраты самих магазинов. „В хорошие времена многие сети явно перестарались с инвестициями, открыли слишком много магазинов, использовали неоправданно дорогие материалы и стали слишком много тратить на управление“, – сказал Лауринг.

„Один из способов сократить расходы и снизить цены — следуя примеру многих европейских стран, таких как Германия, Финляндия и Испания, закрыть крупные магазины по воскресеньям и сократить часы их работы в субботу. Государство не может это регулировать, но коммерсанты моли бы договориться по вопросу условий. Таким образом, сети магазинов могли бы сэкономить 10% операционных расходов и снизить цены на продукты питания. Небольшие магазины, площадью например до пары сотен квадратных метров, могли бы быть открыты в выходные для быстрых покупок“, – отметил Лауринг.

„Оборот магазинов при этом останется прежним, потому что люди всё равно купят то, что собирались купить. Это также было бы очень большим плюсом для работников, которые могли бы проводить со своими семьями субботние вечера и всё воскресенье, как это обычно принято у других людей. В магазинах Эстонии обслуживающий персонал – это десятки тысяч работников, которые тут же на это согласятся“, – сказал Лауринг.

По словам Тармо Лауринга, пока не заметно, чтобы продуктовые сети действительно начали сокращать расходы, но это время обязательно придёт. „Клиент не может бесконечно оплачивать праздник, который он не заказывал. Особенно это касается более дорогих торговых сетей, для которых наступают тяжёлые времена, и поэтому, скорее всего, они будут вынуждены начать закрывать свои магазины. Если пытаться получить с каждой корзины на 30% больше, чем в магазине по соседству, другого выбора просто не будет. Магазины низких цен всегда тратили более экономно, за счёт этого они могут продавать дешевле, и их обороты сейчас увеличиваются“, — добавил руководитель A1000 Market.