Производители продуктов питания в беде: нужна помощь, иначе цены вырастут еще больше

Крупные предприятия пищевой промышленности, продукция которых покрывает нужды большинства эстоноземельцев, продолжают стенать по поводу растущих цен на энергоносители и ждут от государства решительных шагов. Если производители продуктов питания не получат поддержку, то продолжится бешеный рост цен на еду, который будет ставить потребителей во все более и более уязвимое положение,- пишет Delfi Maaleht.