Новости Эстонии
13.10.2022, 15:35

Производители продуктов питания в беде: нужна помощь, иначе цены вырастут еще больше

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Пищевая промышленность, в том числе мясная, потребляет много энергоресурсов, и если ситуация не улучшится, это отразится на конечных ценах на продукты питания для потребителя.
Пищевая промышленность, в том числе мясная, потребляет много энергоресурсов, и если ситуация не улучшится, это отразится на конечных ценах на продукты питания для потребителя.
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Крупные предприятия пищевой промышленности, продукция которых покрывает нужды большинства эстоноземельцев, продолжают стенать по поводу растущих цен на энергоносители и ждут от государства решительных шагов. Если производители продуктов питания не получат поддержку, то продолжится бешеный рост цен на еду, который будет ставить потребителей во все более и более уязвимое положение,- пишет Delfi Maaleht.

„Три четверти продовольствия на прилавках Эстонии составляют продукты крупных предприятий пищевой промышленности, которые обеспечили безопасность продовольствия для населения страны. В настоящее время мы приближаемся к ситуации, когда дальнейшая гарантия этой безопасности уже зависит от вклада государства, компетентности ответственных должностных лиц и сотрудничества частного и государственного секторов“, — сказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

По ее словам, с прошлой зимы многие производители продуктов питания предприняли все возможные шаги по энергосбережению и внедрению новых технологий, но возможности на исходе, а затраты по-прежнему высоки, ведь повышение цен на электроэнергию и газ вызвало трудности даже в летний период.

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