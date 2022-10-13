Производители продуктов питания в беде: нужна помощь, иначе цены вырастут еще больше(24)
Крупные предприятия пищевой промышленности, продукция которых покрывает нужды большинства эстоноземельцев, продолжают стенать по поводу растущих цен на энергоносители и ждут от государства решительных шагов. Если производители продуктов питания не получат поддержку, то продолжится бешеный рост цен на еду, который будет ставить потребителей во все более и более уязвимое положение,- пишет Delfi Maaleht.
„Три четверти продовольствия на прилавках Эстонии составляют продукты крупных предприятий пищевой промышленности, которые обеспечили безопасность продовольствия для населения страны. В настоящее время мы приближаемся к ситуации, когда дальнейшая гарантия этой безопасности уже зависит от вклада государства, компетентности ответственных должностных лиц и сотрудничества частного и государственного секторов“, — сказала глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.