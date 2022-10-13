В Таллинне на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

В 8:00 54-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota C-HR на улице Пуру теэ 18 в Йыхви повернула направо и столкнулась с 52-летним велосипедистом, пересекавшем дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 9:52 на шоссе Рявала в Таллинне 34-летний мужчина на Opel Astra сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в детскую больницу.

В 15:02 39-летний мужчина на автомобиле Kia Sportage выехал в кювет на Вильяндиской дороге в волости Кийза Харьюского уезда. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:23 в Пярнумаа на 6-м километре дороги Пярну-Яагупи-Кергу 35-летний мужчина на мопеде ZIPP Neken въехал в грузовик Volvo FH с прицепом, который двигался по главной дороге, за рулем находился 53-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки задержаны один водитель автомашины с признаками наркотического опьянения и семеро водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.