Кая Каллас: плавучий СПГ-терминал Финляндии нужнее

По словам Кокка, СПГ-терминал отправится в Финляндию, и это серьезный удар по безопасности Эстонии. Он спросил, безопаснее ли отправить терминал в Финляндию, несмотря на то что Финляндия не является членом НАТО. Также он спросил, как планируется обезопасить газовое соединение между Финляндией и Эстонией.

Премьер-министр Кая Каллас пояснила, что для Эстонии уже давно ясно, что зависеть от российского газа неразумно. Поэтому мы сокращаем потребление и зависимость от российского газа. „Ранее наше потребление газа составляло 5 ТВт·ч. Сейчас оно сократилось на 40 % и составляет около 3,5 ТВт·ч в год“, – сказала Каллас. Она отметила, что потребление газа в Финляндии составляет 14 ТВт·ч в год.

Каллас подчеркнула, что Эстония не делает ставки лишь на терминал сжиженного природного газа: мы создали государственные запасы газа, также у нас есть различные каналы поставок. Она отметила, что в газовом хранилище Латвии 12,6 ТВт·ч газа. Также у нас есть доступ к СПГ-терминалу Клайпеды, с запасом в 38 ТВт·ч, и Хамина, где есть еще 1 ТВт·ч газа. Помимо этого, есть также BalticConnector, у которого также есть пропускная способность в нашем направлении и он покрывает наши потребности.

Премьер-министр указала, что Финляндия не учла возможность того, что Россия может полностью перекрыть им поставки газа. Также тревогу вызывают атаки на газовые трубы Северного потока. Каллас отметила, что для Финляндии риски более высоки, так как для них основой надежности снабжения является плавучая регазификационная установка, в то время как у нас есть и другие возможности.

Каллас добавила, что в этой войне мы не одни. У нас есть союзники, в том числе - Финляндия, и мы должны учитывать ее проблемы и потребности.