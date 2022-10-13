ГРАФИКИ | Самые крупные налогоплательщики и работодатели третьего квартала

Как и во втором квартале этого года, в третьем квартале у Eesti Energia был самый высокий оборот.

Если во втором квартале налогооблагаемый оборот Eesti Energia составил 615 миллионов евро, то в третьем квартале он составил уже 709 миллионов евро. Увеличился и оборот других энергетических компаний – оборот Eesti Gaas во втором квартале составил 270 миллионов евро, а в третьем квартале – 298 миллионов евро. В третьем квартале прошлого года эти цифры составили 330 миллионов евро для Eesti Energia и 126 миллионов евро для Eesti Gaas.

Однако следует учитывать, что данные налоговой инспекции не показывают точную выручку от продаж, так как на нее влияет, например, реверсивное налогообложение. Товарооборот третьего квартала считается за июнь, июль и август, а не сентябрь, поэтому данные сдвинуты на один месяц.

Больше всего работников в продуктовых магазинах

В тройку лучших работодателей входят продуктовые магазины: Selver, Maxima и Rimi. С самым большим оборотом Eesti Energia находится только на 21-м месте, но в первой десятке все еще можно найти дочернюю компанию EE Enefit Power, которая занимается производством электроэнергии и добычей горючего сланца. Также во втором квартале в тройку лидеров вошли Maxima, Selver и Rimi.

Акцизы увеличивают налоговые поступления

Различные продавцы топлива, алкоголя и табака входят в первую двадцатку крупнейших налогоплательщиков из-за акцизных сборов. В третьем квартале Olerex Terminal заплатил больше всего государственных налогов, за ним следует Philip Morris, продавец табачных изделий. На третьем месте Sanitex, которому, помимо прочего, принадлежит оптовый склад Promo Cash&Carry.

*Из графиков исключены нерезиденты, правительство и государственные учреждения.