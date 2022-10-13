Хельме против Херема: „генерал увольняет конкурентов“

„Чтобы уменьшить количество конкурентов при подаче заявления на новый срок, — говорит Хельме в пропагандистском издании, разошедшемся по многим почтовым ящикам Таллинна. — Чрезвычайно подлое, мелкое и разрушительное для обороны действие“.

Эта история не соответствует действительности, потому что Херем не может баллотироваться на новый срок. Закон о воинской службе предусматривает пятилетний срок полномочий главы Сил обороны, который может быть продлен еще на два года.

Херем был назначен правительством в 2018 году. Срок его полномочий истекает в следующем году. Предоставление Херему двух дополнительных лет было только что поддержано в комиссии по государственной обороне офицерами в отставке из фракции EKRE Лео Куннасом и Аларом Ланеманом.