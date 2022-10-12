„Лукашенко и руководство Беларуси становятся участниками войны“. В МИД Эстонии был вызван представитель Беларуси

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что власти Беларуси причастны к жестокой войне России против Украины, которая длится более полугода. „Российская армия использует боеприпасы, запчасти и территорию Беларуси для нанесения авиаударов по Украине, что делает Лукашенко и руководство Беларуси участниками войны“, – добавил он.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония продолжит твердо поддерживать демократические усилия белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными. „Мы видим, что количество политических заключенных продолжает расти, и, что режим Александра Лукашенко продолжает подавлять независимые медиа. Международное сообщество должно и дальше выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политических заключенных в Беларуси“.

Чтобы голос демократической Беларуси был услышан на международной арене, Эстония организовала несколько дискуссий вместе с лидером белорусской оппозиции в рамках Генассамблеи ООН, в которых приняли участие представители разных стран, аналитических центров и предприятий. „Мы планируем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы голос оппозиции и белорусов, которые ценят демократию, дошел до общественности“, – подчеркнул Рейнсалу. Эстония хочет усилить сотрудничество с демократической оппозицией Беларуси, основной центр которой сосредоточен в Вильнюсе. „Мы планируем направить в Вильнюс дипломата с особыми полномочиями, который сосредоточится на общении с демократическими силами Беларуси, также мы в скором времени примем в Таллинне лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую“, – добавил министр иностранных дел.