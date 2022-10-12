„Центристская партия вешает свою несделанную работу на шею Сиккут“. Кая Каллас очень довольна работой министра экономики

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркивает, что при принятии такого решения исходили из нескольких аспектов: хотя в Эстонии терминал для приема судов будет готов раньше, в контексте потребления финнами газа пребывание плавучего СПГ-терминала там важнее. Как газ с судна будет распределяться между Эстонией и Финляндией, выяснится на завтрашнем совещании правительства.

„Я очень довольна работой министра экономики, она - содержательный человек, в самом деле отдаётся работе. Сравнение с Таави Аасом (предыдущий министр экономики, Центристская партия) - как день и ночь: один человек занимается теми проблемами, которые реально есть, а второй ими абсолютно не занимается“, - отметила Каллас. По ее мнению, Центристская партия лицемерит: партия, которая многие годы имела портфель министра экономики, вешает теперь свою несделанную работу на шею Сиккут.