Департамент социального страхования объявил тендер для размещения не менее 2000 украинских беженцев(1)
Департамент социального страхования объявил международный тендер для поиска средств размещения, в которых можно расселить не менее 2000 военных беженцев из Украины максимально по четырем адресам. Подавать можно также коллективные заявки.
По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, крышу над головой получают все прибывшие в Эстонию военные беженцы, которые обращаются с такой просьбой. „Наша основная цель в том, чтобы обеспечить людям, преодолевшим такой долгий и сложный путь, безопасное место, где можно остановиться. Приближающаяся зима может многократно увеличить поток прибывающих сюда беженцев. Поэтому мы ищем надежного партнера, в сотрудничестве с которым можно было бы расселить людей за очень короткий срок“, - пояснила Марипуу.
К участию в тендере на поиск мест для размещения большого количества людей приглашаются учреждения и предприятия, которые смогут гарантировать 2000 спальных мест максимально по четырем адресам. Место размещения должно располагаться там, где обеспечен доступ к публичным услугам. Помещения станут местами временного проживания для беженцев, среди которых могут быть женщины, мужчины, пожилые люди и дети. Поэтому важно, чтобы там было обеспечено наличие помещений для деятельности, связанной с детьми, для работы медицинского пункта, консультаций и тому подобного.
Договор будет подписан с одним поставщиков на срок до шести месяцев с возможностью продления еще на два месяца. Предполагаемый объем договора составит 17 385 000 евро.
Детальные требования к средствам размещения описаны в опубликованных в регистре госпоставок базовых документах.
Предложения надо представить в регистр госзакупок не позднее 25 октября.
С начала войны Эстония временно разместила 20 000 военных беженцев, сейчас в местах временного размещения проживает 3500 человек, из них около 2000 на пароме „Isabelle“. Срок действия договора „Isabelle“ истекает 7 декабря. На оплату временного размещения было израсходовано 30 миллионов евро.
Одновременно проходит и тендер на поиск мест размещения по Эстонии, в ходе которого Департамент социального страхования ищет партнеров для заключения договоров до 2025 года. Документы по этой госзакупке находятся здесь.