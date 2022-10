20 млн замороженных активов: за время войны финансовые санкции применялись в Эстонии больше 700 раз

В соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии, ограничены средства следующих компаний, связанных с Вячеславом Кантором: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey OÜ, Opansa Enterprises Ltd, Seatrader Agency OÜ, Acron Switzerland AG, North Atlantic Potash Inc, Balttrans LLC; и фонды компаний, связанных с Андреем Мельниченко: Eurochem Trading GMBH, Eurochem Group AG, Eurochem Terminal Sillamäe OÜ, Eurochem Antwerpen.