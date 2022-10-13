20 млн замороженных активов: за время войны финансовые санкции применялись в Эстонии больше 700 раз

Более половины уведомлений о применении международных финансовых санкций подано кредитными организациями. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.

Бюро данных по отмыванию денег ежедневно оценивает законность применяемых мер. Разрешения также выдаются на основании запроса об исключениях, позволенных законодательством. На общий объем замороженных средств влияет использование исключений и поступлений сторонам, находящимся под санкциями, для покрытия разрешенных транзакций.

„Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 млн ​​евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 млн евро, не считая претензий и упущенную прибыль. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке. Сегодня финансовые ресурсы компаний, связанных с этими олигархами, составляют 95% всех замороженных средств“, — сказал Матис Мяэкер, глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

Санкционные списки устанавливаются Европейским Союзом. Статистика по замороженным экономическим ресурсам включает транзакции, о которых было сообщено в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. В статистических выкладках необходимо оценить, подлежат ли замороженные экономические ресурсы задержанию или должны быть освобождены, согласно изменениям статуса собственности или контроля. Поэтому компании, на которые распространяется эта статистика и санкционные ограничения, являются объектами рестрикций лишь на текущий момент - завтра все может измениться“, — добавил Мяэкер.