20 млн замороженных активов: за время войны финансовые санкции применялись в Эстонии больше 700 раз
По состоянию на конец сентября, Бюро данных по отмыванию денег получило 763 сообщения о применении санкций или о подозрении на подобную ситуацию. На основании санкций ЕС против России на данный момент в Эстонии заморожено около 20,8 млн евро.
Более половины уведомлений о применении международных финансовых санкций подано кредитными организациями. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.
Бюро данных по отмыванию денег ежедневно оценивает законность применяемых мер. Разрешения также выдаются на основании запроса об исключениях, позволенных законодательством. На общий объем замороженных средств влияет использование исключений и поступлений сторонам, находящимся под санкциями, для покрытия разрешенных транзакций.
„Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 млн евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 млн евро, не считая претензий и упущенную прибыль. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке. Сегодня финансовые ресурсы компаний, связанных с этими олигархами, составляют 95% всех замороженных средств“, — сказал Матис Мяэкер, глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Санкционные списки устанавливаются Европейским Союзом. Статистика по замороженным экономическим ресурсам включает транзакции, о которых было сообщено в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. В статистических выкладках необходимо оценить, подлежат ли замороженные экономические ресурсы задержанию или должны быть освобождены, согласно изменениям статуса собственности или контроля. Поэтому компании, на которые распространяется эта статистика и санкционные ограничения, являются объектами рестрикций лишь на текущий момент - завтра все может измениться“, — добавил Мяэкер.
В соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии, ограничены средства следующих компаний, связанных с Вячеславом Кантором: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey OÜ, Opansa Enterprises Ltd, Seatrader Agency OÜ, Acron Switzerland AG, North Atlantic Potash Inc, Balttrans LLC; и фонды компаний, связанных с Андреем Мельниченко: Eurochem Trading GMBH, Eurochem Group AG, Eurochem Terminal Sillamäe OÜ, Eurochem Antwerpen.
„Компаниям, связанным с обоими объектами санкций, Бюро данных по отмыванию денег выдало разрешения с исключениями, которые позволяют обеспечить безопасное обращение с химическими веществами и, следовательно, безопасность людей и окружающей среды. Мы продолжим обрабатывать полученные заявки“, — сказал Матис Мяэкер.
Другими лицами, включенными в санкционный список ЕС, чьи средства были заморожены, являются: Алексей Мордашов (ООО „ТТ Балтика“, ООО „Северсталь Дистрибьюшн“) и Алексей Нечаев (ООО „Фаберлик Европа“, ООО „Фаберлик Балтия“). Кроме того, заморожены активы Промсвязьбанка и банка ВТБ.
С 2014 года Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 1236 физических и 115 юридических лиц, которые прямо или косвенно нарушили суверенитет или территориальную целостность Украины.