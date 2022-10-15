Департамент здоровья: волна „короны“ все ближе. Люди будут умирать, но, возможно, избежим ограничений

В начале сентября число случаев заражения коронавирусом в Эстонии резко возросло. Показатели сточных вод находятся в красной зоне: в 40 процентах проанализированных мест вирус распространился максимально широко (так называемый красный уровень) и в 44 процентах чуть менее (оранжевый уровень). На позапрошлой неделе увеличилось и число пациентов больниц.

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, к настоящему времени ситуация стабилизировалась. „Болезнь, которая росла как на дрожжах с началом учебного года, поутихла, — говорит она. Более половины пациентов с COVID попали в больницы не из-за „короны“, но тесты показали, что они являются переносчиками вируса. Результаты анализов сточных вод также свидетельствуют, что за неделю ситуация не ухудшилась, хотя вирус распространяется широко.