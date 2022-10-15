15.10.2022, 21:30
Департамент здоровья: волна „короны“ все ближе. Люди будут умирать, но, возможно, избежим ограничений
ФОТО: | Ekspress Meedia
В новом году Эстонию может накрыть еще более заразный, чем омикрон, штамм. К счастью, он не вызывает серьезного заболевания.
В начале сентября число случаев заражения коронавирусом в Эстонии резко возросло. Показатели сточных вод находятся в красной зоне: в 40 процентах проанализированных мест вирус распространился максимально широко (так называемый красный уровень) и в 44 процентах чуть менее (оранжевый уровень). На позапрошлой неделе увеличилось и число пациентов больниц.