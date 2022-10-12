ЧП и криминал
12.10.2022, 15:16

Эстонские полицейские попали в аварию в Каунасе

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В патрульную машину, где находились эстонские полицейские, въехал BMW.
В патрульную машину, где находились эстонские полицейские, въехал BMW.
ФОТО: Группа KAS VYKSTA KAUNE | Facebook

Во вторник вечером каунасские полицейские и их зарубежные коллеги выехали на патрулирование центра города, однако их поездка закончилась неудачно. На проспекте Короля Миндаугаса в полицейскую машину врезался автомобиль BMW, однако внимание жителей Каунаса особенно привлекли двое человек в нелитовской форме. Об этом пишет портал Kas vyksta Kaune („Что происходит в Каунасе“).

Фотографиями аварии поделился один из участников фейсбук-группы Kas vyksta Kaune во вторник около шести часов вечера. На снимках изображена машина BMW, которая, судя по всему, врезалась в полицейскую машину, и карета скорой помощи.

На месте аварии свидетели происшествия заметили не только литовских полицейских, но и двух мужчин в эстонской униформе с надписью „Politsei“.

Дежурный Главного комиссариата полиции Каунасского уезда подтвердил порталу Kas vyksta Kaune, что в 17:34 автомобиль BMW, которым управляла женщина, столкнулся с полицейской машиной.

Женщину-офицера полиции, у которой после столкновения появилась боль в шее, доставили в больницу для обследования.

В полицейском автомобиле находилось четыре человека, включая двух эстонских офицеров, приехавших в Каунас по программе обмена опытом. Они изучают, как работают и реагируют на вызовы литовские полицейские. После этого набираться опыта приедут в Эстонию и литовские стражи порядка.

По словам дежурного комиссариата полиции, водители обоих автомобилей были трезвы.

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