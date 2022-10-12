Находящиеся в российских регистрах суда не смогут больше входить в эстонские порты

Новые санкции Евросоюза запрещают суднам, зарегистрированным в РФ, входить в порты и шлюзы государств-членов ЕС начиная с 8 апреля 2023 года.

Все свидетельства, которые российский судоходный регистр выдал от имени стран ЕС до 7 октября 2022 года, будут отменены и признаны недействительными до 8 апреля 2023.

Государства-члены ЕС, которые уполномочили судоходный регистр РФ полностью или частично совершать контроль и выдавать подобные свидетельства, признают эти полномочия недействительными до 5 января 2023 года.

Департамент полиции и погранохраны будет осуществлять проверку регистрации судна, и если выяснится, что судно зарегистрировано в российском судоходном регистре, то ему будет запрещено входить во внутренне море для бункеровки и в порты.