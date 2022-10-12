Митрополит Евгений нарушил молчание: „я не разделяю слова Патриарха Кирилла об отпущении грехов погибшим в Украине военным“

Там же опубликован сам ответ митрополита Евгения:

„В ответ на это обращение сообщаю следующее:

1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.

Опираясь на православное вероучение, Эстонская Православная Церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было ещё раз подчёркнуто в обращении Синода Эстонской Православной Церкви от 6 октября с. г.

В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесённые им в проповеди 25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

19 марта с. г. я присоединился к Заявлению Совета Церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной.

2. Чтобы убедить правительство и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не распространяет в Эстонии призывающей к войне идеологии, должен для начала заявить следующее:

В обращении Синода ЭПЦ МП, сделанном в связи с продолжающейся войной на Украине, мы соборно подтвердили своей пастве и народу Эстонии, что молитвенно испрашиваем у Господа Бога скорейшего окончания этой войны, как и все христианские церкви Эстонии. Во всех наших храмах за каждой Литургией возносятся прошения и молитвы о прекращении войны и скорейшем восстановлении мира на Украинской земле.