Митрополит Евгений нарушил молчание: „я не разделяю слова Патриарха Кирилла об отпущении грехов погибшим в Украине военным“
12 октября митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений отправил министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу и министру юстиции Леа Данильсон-Ярг ответ на письмо МВД и пояснил свою позицию относительно войны в Украине, сообщается на сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Там же опубликован сам ответ митрополита Евгения:
„В ответ на это обращение сообщаю следующее:
1. В своей деятельности наша Церковь руководствуется Уставом ЭПЦ МП и законами Эстонской Республики.
Опираясь на православное вероучение, Эстонская Православная Церковь выступает против войны, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов, что было ещё раз подчёркнуто в обращении Синода Эстонской Православной Церкви от 6 октября с. г.
В связи с этим сообщаю Вам, что я не разделяю слова Святейшего Патриарха Кирилла, произнесённые им в проповеди 25.09.2022, об отпущении всех грехов военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.
19 марта с. г. я присоединился к Заявлению Совета Церквей Эстонии, осудившему войну и призвавшему к прекращению военных действий. С тех пор моя позиция осталась неизменной.
2. Чтобы убедить правительство и общественность Эстонии в том, что ЭПЦ МП не распространяет в Эстонии призывающей к войне идеологии, должен для начала заявить следующее:
В обращении Синода ЭПЦ МП, сделанном в связи с продолжающейся войной на Украине, мы соборно подтвердили своей пастве и народу Эстонии, что молитвенно испрашиваем у Господа Бога скорейшего окончания этой войны, как и все христианские церкви Эстонии. Во всех наших храмах за каждой Литургией возносятся прошения и молитвы о прекращении войны и скорейшем восстановлении мира на Украинской земле.
С самого начала военных действий на Украине я призывал свою паству не поддаваться чувствам вражды и ненависти, не втягиваться в политические дискуссии, особенно в церковной среде, а заняться оказанием помощи беженцам, оставшимся без крова и без средств к существованию. Пожертвования в сумме 10000 евро, собранные в наших храмах, были перечислены на счёт MTÜ Eesti Pagulasabi. Прихожане нашей Церкви трудились в центрах приёма беженцев, участвовали в сборе вещей, продуктов и средств первой необходимости, по возможности помогали решать вопросы размещения. Наши священники оказывали и продолжают оказывать духовную поддержку украинским беженцам, приходящих в храмы ЭПЦ МП.
На территории Эстонии на сегодняшний день действует 38 приходов ЭПЦ МП, объединяющих большую часть православных верующих нашей страны. Начиная с марта 2022 года практически в каждом из наших приходов появились прихожане из числа прибывших в Эстонию украинских беженцев православного вероисповедания. И это может служить только подтверждением, что на наших приходах не ведется никаких действий по пропаганде войны и разжиганию ненависти. О подобных действиях быстро стало бы известно, так как деятельность каждого из приходов открыта и прозрачна.
В остальном же надеюсь на содержательный обмен мнениями на встрече в МВД, на которую приглашён 18.10.2022“.
В МВД Эстонии удовлетворены ответом
„Этим ответом Эстонская православная церковь дистанцируется от слов патриарха Кирилла, который по сути заявил, что Путин святее всех святых, а война против Украины это священная война и благословил агрессию. Я очень рад, наши ожидания от церкви оправдались“, – передает RusERR слова главы МВД Лаури Ляэнеметса.
Министр признал, отвечая на вопрос о поставленном митрополиту Евгению ультиматуме, что, как правило, отношения между государство и церковью не должны протекать подобным образом, однако, по его словам, в Финляндии, например, православная церковь сразу же осудила высказывание патриарха Кирилла, однако в Эстонии этого не произошло. „В конце концов мы были вынуждены об этом спросить, потому что нам нужна была ясность“, – подчеркнул он.
Ляэнеметс заверил, что виду на жительство митрополита больше ничто не угрожает.