Мужчина, напавший со штыком на собаку и принуждавший женщину к сексу, избежал правосудия

24 января Владислав, 1971 года рождения, в селе Аэспа в Рапламаа пырнул штыком собаку по кличке Барт, причинив животному опасные для жизни травмы. Сначала мужчина оправдывал свое действие тем, что собака напала на его спутницу жизни, но благодаря волонтеру Группы спасения животных, проживающему в том же поселке, удалось выяснить более серьезные причины произошедшего.

А именно: пострадавшая сожительница призналась волонтеру, что Барт встал на ее защиту, потому что Владислав в пьяном виде принуждал свою спутницу к сексу. Женщина отказалась. Собака стала свидетелем физического насилия, сработал инстинкт, и она укусила мужчину. Тогда Владислав схватил штык и ударил животное.

В заявлении, сделанном в полицию, сказано: „Бригада скорой помощи обнаружила пьяных владельцев Барта и саму травмированную собаку, которая была заколота длинным ножом. Нож до прибытия медиков все еще находился в теле собаки, и было решено не извлекать его, потому что риск повреждения внутренних органов был слишком велик. Бригада доставила гражданина и 14-летнюю собаку в клинику Loomade Hoiupaik MTÜ, где последней оказали помощь. Центр неотложной помощи передал это происшествие в полицию“.

„Собака повела себя на сто процентов правильно, защищая хозяйку, — сказал Хейки Вальнер, основатель Группы спасения животных, к разочарованию которого полиция закрыла уголовное дело. — Причинами были названы обстоятельства, исключающие уголовное преследование, но нам не пояснили, что именно это значит. Одной из причин может быть то, что женщина отказалась давать показания против своего сожителя“.

Вероятно, что-то мог бы прояснить приют для животных, в который после инцидента отправили Барта. Однако в питомнике отказались отвечать на вопросы Delfi, просто повесив трубку. Так что неизвестно, что случилось с Бартом и нашел ли он новый дом. „Может быть, он уже в новом доме, если его сразу не усыпили“, — заявил Вальнер, имея в виду преклонный возраст 14-летнего пса.