Глава рубрики мнений Postimees назвал Украину относительно безопасным местом. Это взорвало соцсети

Все началась позавчера, когда на портале Postimees вышла статья Эхала под заголовком „Херсонские беженцы могут оказаться троянским конем“. В ней говорится, что, поскольку Украина уже является относительно безопасной страной, военных беженцев нужно отправить обратно.

„К настоящему времени ситуация на фронте сильно изменилась, поэтому должно измениться и отношение к беженцам из Украины,“ - написал Эхала в Postimees. Также он сказал, что часть беженцев имеет пророссийские взгляды, что может привести к формированию/укреплению в Эстонии т.н. пятой колонны.