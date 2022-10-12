12.10.2022, 14:16
Глава рубрики мнений Postimees назвал Украину относительно безопасным местом. Это взорвало соцсети
ФОТО: | Delfi Meedia
Руководитель отдела мнений газеты Postimees Мартин Эхала принял участие в передаче „UV Faktor“ на ETV. Его слова об Украине вызвали в социальных сетях бурю еще до того, как передача успела закончиться.
Все началась позавчера, когда на портале Postimees вышла статья Эхала под заголовком „Херсонские беженцы могут оказаться троянским конем“. В ней говорится, что, поскольку Украина уже является относительно безопасной страной, военных беженцев нужно отправить обратно.