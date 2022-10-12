Новости Эстонии
12.10.2022, 14:16

Глава рубрики мнений Postimees назвал Украину относительно безопасным местом. Это взорвало соцсети

 
Мартин Эхала
Мартин Эхала
ФОТО: Kuvatõmmis | Delfi Meedia

Руководитель отдела мнений газеты Postimees Мартин Эхала принял участие в передаче „UV Faktor“ на ETV. Его слова об Украине вызвали в социальных сетях бурю еще до того, как передача успела закончиться.

Все началась позавчера, когда на портале Postimees вышла статья Эхала под заголовком „Херсонские беженцы могут оказаться троянским конем“. В ней говорится, что, поскольку Украина уже является относительно безопасной страной, военных беженцев нужно отправить обратно.

„К настоящему времени ситуация на фронте сильно изменилась, поэтому должно измениться и отношение к беженцам из Украины,“ - написал Эхала в Postimees. Также он сказал, что часть беженцев имеет пророссийские взгляды, что может привести к формированию/укреплению в Эстонии т.н. пятой колонны.

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