Проект заявления о признании России страной-террористом не стали подписывать 16 парламентариев

Примечательно, что 11 из 16 депутатов, не подписавших законопроект, являются членами фракции EKRE. Это Пеэтер Эрнитс, Калле Грюнталь, Хелле-Моника Хельме, Мартин Хельме, Март Хельме, Уно Каскпейт, Керт Кинго, Сийм Похлак, Пауль Пуустусмаа, Урмас Рейтельманн и Яак Валге.

Таже свою подпись не стали ставить центрист Ааду Муст, бывшие члены Центристской партии Мартин Репинский и Михаил Стальнухин, члены Партии реформ Антс Лаанеотс и Ээрик-Нийлес Кросс.

Председатель EKRE Мартин Хельме пояснил ERR, что в заявление нужно добавить пункты о закрытии восточной границы, конфискации оружия у проживающих в Эстонии граждан РФ и о сокращении штата посольства Эстонии в Москве.

„Если бы все эти вещи там были, то это заявление имело бы практическую ценность, иначе это просто позерство парламента“, — сказал Хельме.

Он отметил, что Россия - террорист, агрессор и с этим никто не спорит, просто у представленного заявления нет никакого практического значения, и его нужно дополнить.