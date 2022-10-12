Надо ли жителям Эстонии запасаться таблетками йода?

„Все страны, в которых есть действующие атомные электростанции, по существу обязаны обеспечить наличие определенного запаса йодных таблеток в определенной зоне вокруг атомной станции на случай аварии. Тогда йодная профилактика оправдана. В этом новом руководстве (жителям Финляндии - прим.ред.) также поясняется, что это в основном касается молодых людей“, – сказал кризисный советник Департамента окружающей среды Койтъярв.

Эстония отличается от Финляндии тем, что у нас здесь нет атомных электростанций, поэтому, по словам главного специалиста Департамента здоровья Аве-Трийн Толк, эстонцам не нужно покупать или держать дома йодные таблетки: „У нас нет прямого радиационного риска, и я думаю, что людям не нужно начинать закупать йодные таблетки. Если у нас будет повышаться уровень радиационного риска, население будет об этом информировано, но на данный момент стабильная ситуация в том смысле, что не надо бежать в аптеку“.

Радиационным контролем занимается Департамент окружающей среды, который постоянно и активно следит за радиационной безопасностью. Койтъярв заверил, что события в Украине, какими бы ужасными или пугающими они ни были, никак не повлияют на Эстонию с точки зрения радиационной или ядерной безопасности: „В действительности нет никакой опасности или какой-либо новой ситуации, которая заставила бы нас вести себя иначе, чем было рекомендовано ранее. И сам по себе йод не является таким универсальным противорадиационным лекарством. Люди думают, что йод не подпускает к нам радиацию или отпугивает радиацию. Это вообще не так. Йод просто связан с одним конкретным изотопом радиоактивного йода, который образуется при определенных типах аварий на атомных электростанциях. Но радиацию как таковую йод никак не отталкивает. Так что запасаться йодными таблетками в Эстонии вообще не нужно“.

Он добавил, что чрезмерное пережевывание йодных таблеток в больших количествах может быть даже опасным: „Ни при каких обстоятельствах нельзя пить настойку йода или другие препараты, так как это может нанести непоправимый вред нашему здоровью“.