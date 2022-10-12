Новости Эстонии
12.10.2022, 08:20

Norstat: популярность EKRE продолжает бить рекорды

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Лидер EKRE Мартин Хельме.
Лидер EKRE Мартин Хельме.
ФОТО: henri-kristian kirsip | Ekspress Meedia

Популярность оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) продолжает увеличиваться и превысила отметку в 27%, - об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 13 сентября по 10 октября.

По данным последнего опроса, за неделю выросла и популярность возглавляющей правительство Партии реформ - с 30,6% до 31,2%, пишет RusERR.

На втором месте продолжает находиться EKRE, поддержка которой выросла с конца июля на 8,2% и сейчас находится на рекордно высоком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat Eesti приступила к проведению своих опросов.

На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 15,4%. Популярность центристов за неделю снизилась на 0,5%.

За тройкой лидеров следуют „Эстония 200“ - 9,2%, Isamaa - 6,6% и Социал-демократическая партия - 6,5%.

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