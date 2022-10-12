Norstat: популярность EKRE продолжает бить рекорды

По данным последнего опроса, за неделю выросла и популярность возглавляющей правительство Партии реформ - с 30,6% до 31,2%, пишет RusERR .

На втором месте продолжает находиться EKRE, поддержка которой выросла с конца июля на 8,2% и сейчас находится на рекордно высоком уровне с начала 2019 года, когда фирма Norstat Eesti приступила к проведению своих опросов.