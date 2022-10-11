ВИДЕО | По мнению Марта Хельме, военные успехи Украины вскоре сменятся крупным наступлением российской армии(1)
Март Хельме, член фракции EKRE в Рийгикогу, заявил во время обсуждения поправки к Закону об иностранцах, что „триумфальный военный прогресс“ Украины является лишь признаком скорого наступления России.
„Русские, так сказать, применили айкидо, постепенно отводя свои силы на новые подготовленные рубежи, неся относительно небольшие потери, в отличие от Украины, понесшей очень большие потери, и сознательно готовясь к массированному уничтожению жизненно важных объектов украинской инфраструктуры“, - сказал Хельме на вчерашнем заседании.
В контексте войны Март Хельме и раньше делал пессимистичные заявления по Украине.
Напомним: за десять дней до начала полномасштабной войны Хельме заявил в Рийгикогу, что на Украине уже „надрезана“.
„С Украиной покончено. С Украиной покончено, паническое бегство это показывает. Все уводят своих солдат, все увозят своих дипломатов, все вывозят оттуда свои капиталы“, - сказал он 14 февраля этого года. „С Украиной покончено, о чем тут еще говорить? Русским нет необходимости вторгаться туда. Они постепенно, шаг за шагом, захватят эту страну, они в основном достигли своей цели“.