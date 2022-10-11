ВИДЕО | По мнению Марта Хельме, военные успехи Украины вскоре сменятся крупным наступлением российской армии

„Русские, так сказать, применили айкидо, постепенно отводя свои силы на новые подготовленные рубежи, неся относительно небольшие потери, в отличие от Украины, понесшей очень большие потери, и сознательно готовясь к массированному уничтожению жизненно важных объектов украинской инфраструктуры“, - сказал Хельме на вчерашнем заседании.

Напомним: за десять дней до начала полномасштабной войны Хельме заявил в Рийгикогу, что на Украине уже „надрезана“.

„С Украиной покончено. С Украиной покончено, паническое бегство это показывает. Все уводят своих солдат, все увозят своих дипломатов, все вывозят оттуда свои капиталы“, - сказал он 14 февраля этого года. „С Украиной покончено, о чем тут еще говорить? Русским нет необходимости вторгаться туда. Они постепенно, шаг за шагом, захватят эту страну, они в основном достигли своей цели“.