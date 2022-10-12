ГРАФИК | Партия Isamaa по сумме пожертвований вне конкуренции. У центристов наступили черные дни(4)
Из отчетов о финансировании партий за III квартал выясняется, что за четыре месяца до парламентских выборов партия Isamaa (“Отечество“) получила больше пожертвований, чем остальные пять партий вместе взятые.
Собственник банка Bigbank Парвел Пруунсильд вновь пожертвовал Isamaa 100 000 евро. Крупно поддержал партию также предприниматель Урмас Сыырумаа, от которого она получила 50 000 евро.
Пожертвования Центристской партии (Keskerakond) в III квартале упали. Для сравнения: в предыдущие три года в третьих кварталах центристы получали 228 342 (2021), 160 733 (2020) и 153 190 (2019) евро.
У Центристской партии не было в третьем квартале ни одного крупного жертвователя. Как и у Эстонской консервативной народной партии (EKRE), но у последней, в отличие от центристов, их никогда и не было. У Партии реформ (Reformierakond) самым крупным жертвователем за отчетный период был бизнесмен Тынис Райде, который сам в партии не состоит. У партии Eesti 200 самым щедрым оказался член партии предприниматель Йоаким Хелениус (25 000). У Социал-демократов (SDE) - член партии Аллан Селиранд (10 000 евро).
Нижний график - общая сумма пожертвования партиям за четыре последних квартала.