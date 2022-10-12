ГРАФИК | Партия Isamaa по сумме пожертвований вне конкуренции. У центристов наступили черные дни

У Центристской партии не было в третьем квартале ни одного крупного жертвователя. Как и у Эстонской консервативной народной партии (EKRE), но у последней, в отличие от центристов, их никогда и не было. У Партии реформ (Reformierakond) самым крупным жертвователем за отчетный период был бизнесмен Тынис Райде, который сам в партии не состоит. У партии Eesti 200 самым щедрым оказался член партии предприниматель Йоаким Хелениус (25 000). У Социал-демократов (SDE) - член партии Аллан Селиранд (10 000 евро).