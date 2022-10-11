Департамент окружающей среды напоминает: штраф за захламление территории может достигать 400 000 евро

„Прежде всего, каждый сам несет ответственность за вывоз мусора. Если нарушитель не установлен, то ответственность за уборку территории лежит на землевладельце“, — пояснил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрик Косенкраниус.

„К сожалению, наши инспекторы по-прежнему обнаруживают груды мусора, которые загрязняют природу. Ежегодно мы организуем уборку государственных земель от отходов неизвестного происхождения, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду“, - сказал Косенкраниус.

В этом году будет очищен от мебели и другого бытового мусора участок земли на улице Фельманна в Таллинне, а участок земли в селе Ватсла Харьюского уезда будет убран от строительного мусора, шин и других отходов, в том числе опасных. Сотни автомобильных покрышек соберут в селе Химмасте Пылваского уезда, а бытовой и строительный мусор – в Ляэне-Вирумаа, в селе Варангу. Работы по уборке должны быть выполнены в октябре.

Для уборки, переработки или утилизации отходов предусмотрен бюджет в размере 15 тысяч евро. Точное количество собранных отходов будет определено после завершения работ. За последние 10 лет таким образом было очищено от мусора 68 объектов.

Эрик Косенкраниус подтвердил, что в последние годы ситуация с отходами улучшается, и все больше людей и предприятий ответственно относятся к своим отходам.

„Осведомленность людей повысилась, и они стали более бережно относиться к окружающей среде. Станции по приёму отходов зачастую бесплатно принимают сортированные отходы. Ориентироваться в вопросах обращения с отходами помогает созданный веб-сайт [kuhuviia.ee]kuhuviia.ee. Несмотря на улучшения, ситуация пока далека от идеальной. В прошлом году инспекторам Департамента окружающей среды пришлось назначить десятки штрафов и сделать предписания, требующие убрать мусор“, — сказал Эрик Косенкраниус.