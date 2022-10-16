При Обаме США смоделировали и разыграли ядерный удар России по одной из стран Балтии

В 2020 году американский публицист Фред Каплан опубликовал книгу „The Bomb“ („Бомба“), в которой описывается история ядерной политики США от Гарри Трумэна до наших дней. По словам Каплана, и военные, и правительственные чиновники на протяжении многих лет повторяли, что американская ядерная доктрина основана на принципе „второй удар для защиты“: если противник атакует ядерным оружием, Штаты ответят тем же. На самом деле США всегда ориентировались на упреждающий первый ядерный удар, будь то вторжение на территорию союзника, биологическая или крупномасштабная кибератака.