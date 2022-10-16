Новости Эстонии
16.10.2022, 08:33

При Обаме США смоделировали и разыграли ядерный удар России по одной из стран Балтии

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РС-24 Ярс - российская межконтинетальная баллистическая ракета, способная нести от 3 до 10 разделяющихся боеголовк
РС-24 Ярс - российская межконтинетальная баллистическая ракета, способная нести от 3 до 10 разделяющихся боеголовк
ФОТО: Pavel Golovkin | Scanpix

Если загнанный в угол Путин решит применить ядерное оружие в Украине, что будет дальше? Если черный сценарий сбудется, США проведут контрудар по Кремлю. По крайней мере, на это рассчитывают союзники США.

В 2020 году американский публицист Фред Каплан опубликовал книгу „The Bomb“ („Бомба“), в которой описывается история ядерной политики США от Гарри Трумэна до наших дней. По словам Каплана, и военные, и правительственные чиновники на протяжении многих лет повторяли, что американская ядерная доктрина основана на принципе „второй удар для защиты“: если противник атакует ядерным оружием, Штаты ответят тем же. На самом деле США всегда ориентировались на упреждающий первый ядерный удар, будь то вторжение на территорию союзника, биологическая или крупномасштабная кибератака.

В ходе своей предвыборной кампании президент США Джо Байден заявил, что США „не нужно новое ядерное оружие“. Единственной целью ядерного оружия было сдерживание противника.

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