Повышение стоимости питания в детсадах Таллинна придется оплачивать родителям

Родители таллиннского детского сада Mürakaru недавно получили от города счета, из которых следует, что питание в детском саду с сентября подорожало: если раньше питание обходилось в 2,24 евро, то с сентября оно стоит 3,39 евро.

„По состоянию на 10 октября, цены повысили 54 детских сада. В яслях цены в среднем повысились на 28%, в группах детского сада – на 37%“, – сообщил глава Таллиннского департамента образования Каарель Рунду.

В ближайшие месяцы цены поднимут и другие детские сады Таллинна, то есть в общей сложности стоимость питания увеличится примерно в 75% учреждений.

Подняв с сентября стоимость питания в школах, Таллинн взял все расходы на себя, поскольку бесплатные школьные обеды были одним из предвыборных обещаний, но в отношении детских садов город аналогичную принципиальность не демонстрирует, и повышение стоимости питания в полном объеме придется оплачивать родителям.