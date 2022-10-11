Предложение Сыырумаа для клиентов и водителей: совершите поездки на 100 евро и станьте собственником Forus Taxi

Клиенты и другие участники будут привлечены в круг собственников Forus Taxi посредством программы токенов US Token. Инструментом этой программы является криптотокен под названием US Token. Все клиенты, водители и другие участники Forus Taxi будут получать за свой вклад и поездки токены, которые в скором будущем начнут набирать ценность и через пять лет могут быть обменены на долю в компании.

Как сообщается, для того, чтобы получить один токен нужно совершить поездок на 100 евро. При этом не стоимость отдельных поездок и их количество не имеет значения, учитывается лишь общая накопленная сумма.

Среди клиентов и водителей Forus Taxi уже распределено свыше 100 000 токенов, что составляет всего лишь 0,33% от общего объема имеющихся токенов.

Количество токенов, накопленное вами в приложении, можно будет увидеть уже сегодня. Клиенты и партнеры Forus по умолчанию собирают токены с 11 апреля 2022 года, то есть с того дня, когда компания Forus Taxi начала работать в Эстонии. С сегодняшнего дня US Token видны в приложении Forus, а не позднее 1 апреля 2023 года все присоединившиеся к программе получат возможность начать торговать токенами.

Вступить в круг владельцев Forus International можно, если пользователь собрал токены, открыл токен-аккаунт в среде koos.io не позднее 30.06.2027 и подал соответствующее заявление. Участие будет оформлено не позднее 30.11.2027.