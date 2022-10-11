Предложение Сыырумаа для клиентов и водителей: совершите поездки на 100 евро и станьте собственником Forus Taxi(2)
Принадлежащая Урмасу Сыырумаа платформа Forus Taxi представила новую программу лояльности для своих клиентов и водителей под названием US Token. С помощью нее те, кто чаще всего пользуется услугами приложения, смогут стать собственниками предприятия. Для этого выпущено 30 миллионов токенов, составляющих 30% предприятия.
Клиенты и другие участники будут привлечены в круг собственников Forus Taxi посредством программы токенов US Token. Инструментом этой программы является криптотокен под названием US Token. Все клиенты, водители и другие участники Forus Taxi будут получать за свой вклад и поездки токены, которые в скором будущем начнут набирать ценность и через пять лет могут быть обменены на долю в компании.
Как сообщается, для того, чтобы получить один токен нужно совершить поездок на 100 евро. При этом не стоимость отдельных поездок и их количество не имеет значения, учитывается лишь общая накопленная сумма.
Среди клиентов и водителей Forus Taxi уже распределено свыше 100 000 токенов, что составляет всего лишь 0,33% от общего объема имеющихся токенов.
Количество токенов, накопленное вами в приложении, можно будет увидеть уже сегодня. Клиенты и партнеры Forus по умолчанию собирают токены с 11 апреля 2022 года, то есть с того дня, когда компания Forus Taxi начала работать в Эстонии. С сегодняшнего дня US Token видны в приложении Forus, а не позднее 1 апреля 2023 года все присоединившиеся к программе получат возможность начать торговать токенами.
Вступить в круг владельцев Forus International можно, если пользователь собрал токены, открыл токен-аккаунт в среде koos.io не позднее 30.06.2027 и подал соответствующее заявление. Участие будет оформлено не позднее 30.11.2027.
По словам собственника компании Урмаса Сыырумаа, программа US Token – это совершенно уникальный подход, позволяющий включить в круг собственников предприятия всех клиентов и партнеров: „Во все более глобализирующемся мире человек отдаляется от сообщества, которое на самом деле его привлекает и которому он доверяет. Что может быть лучше, чем быть связанным с кругом собственников, принадлежать к сообществу, где вы потребляете ежедневные услуги. Ваши ощущения и мнения как собственника для нас важнее, чем мнение случайного потребителя. Меняется бизнес-модель, согласно которой миллионы потребляют ради успеха узкого круга собственников“.
Регистратором токенов является платформа koos.io, по словам лидера которой Таави Котка, вовлечение сообщества – новый инновационный тренд роста: „Есть, конечно, много предприятий, которые раздают своим клиентам баллы или подарочные карты, но пока не существует тех, которые реально отдают часть своего успеха в бизнесе сообществу, с помощью которого этот бизнес был построен. Подобное изменение мышления требует большого мужества, и распределение 30% компании между всеми вносящими свой вклад – уникальная для Эстонии идея“.
Руководитель платформы Forus Taxi Эдуард Дубровский добавил, что система US Token работает очень просто и не создает ни для кого обязательств: „Когда клиент пользуется такси Forus или приобретает другие услуги на 100 евро, он выкупает на них один токен US Token. Помимо клиентов, водители такси и другие поставщики услуг также зарабатывают токены в зависимости от объема оказанных услуг. На данный момент распределено уже более 100 000 токенов.“.