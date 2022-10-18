Дефицит важного компонента может привести к тому, что пиво больше производиться не будет

По словам руководителя Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, наличие CO2 для пищевой промышленности очень важно. Она добавила, что углекислый газ используется в производстве продуктов питания для охлаждения и заморозки, для упаковки пищевых продуктов в защитную среду, а также для газирования пива и безалкогольных напитков.