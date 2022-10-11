„После успешного референдума было принято решение присоединиться к Эстонии“: в Twitter появился шутливый аккаунт печорского уезда

„Добро пожаловать на официальный профиль уезда Петсери. После успешного референдума 99% жителей Печор решили воссоединиться с Эстонией с переименованием в Петсери“ - сказано в описании Twitter-аккаунта.

В аккаунте публикуются фотографии монументов, связанных с Печорами, исторические документы, доказывающие принадлежность Печор к Эстонии и просто пожелания доброго утра всем жителям Печор.

„23 августа 1945 года СССР незаконно аннексировала Петсери. Сейчас мы празднуем воссоединение этой территории с Эстонией. Мы приветствуем любую поддержку, которую мы можем собрать, чтобы показать России, что никто не поддерживал их незаконную аннексию“ - сказано в одном из постов.

Сама идея шутки появилась в Финляндии 9 октября, когда был создан аккаунт Саннасбурга.

„Добро пожаловать на официальный профиль Санкт-Петербурга и Саннаградской области. После успешного референдума 98,69% жителей Санкт-Петербурга и 96,97℅ жителей Ленинградской области решили объединиться с Финляндией с переименованием в Санкт-Саннасбург и Саннаградскую область соответственно“ - говорится в посте недавно созданного аккаунта.