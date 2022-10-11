Новости Эстонии
11.10.2022, 20:51

РЕПОРТАЖ | Урсула фон дер Ляйен в Нарве: Было здорово побывать на Кренгольме, отсюда родом мои детские сказки

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Кая Каллас (слева) и Урсула фон дер Ляйен смотрят на шлюзы, которые Россия может использовать для манипулирования электроснабжением в регионе.
Кая Каллас (слева) и Урсула фон дер Ляйен смотрят на шлюзы, которые Россия может использовать для манипулирования электроснабжением в регионе.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Присутствие высшего еврочиновника на границе Евросоюза и России стало символически весомым шагом. Тем более, в то время когда страна по ту сторону реки бомбит украинские города. Но дошло ли и в какой степени символическое значение этого шага до широкой публики? - задается вопросом в своем репортаже Eesti Päevaleht.

В то время как сливки общества вместе с журналистами пребывал в счастливом беспокойстве на фоне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, простые люди, казалось, к визиту еврочиновника остались равнодушны. Несмотря на важный визит, в приграничном городе все шло своим чередом: из-за работ по реконструкции близлежащей кольцевой развязки в более тихие моменты на заднем плане можно было услышать звуки катка, а у людей, передвигающихся в центре города, похоже, по большей части были дела поважнее, чем стоять на пограничном пункте и расспрашивать у журналистов, что и как.

Целенаправленно пришли на встречу с влиятельным политиком около пятнадцати нарвитян. Один молодой человек признал, что людей действительно мало. „Ведь жители Нарвы не в курсе, что сюда приехал такой человек“, — сказал он. „Может быть, нарвитяне сейчас смотрят Путина по телевизору дома“, — предположил он, ухмыляясь.

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