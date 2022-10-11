РЕПОРТАЖ | Урсула фон дер Ляйен в Нарве: Было здорово побывать на Кренгольме, отсюда родом мои детские сказки

В то время как сливки общества вместе с журналистами пребывал в счастливом беспокойстве на фоне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, простые люди, казалось, к визиту еврочиновника остались равнодушны. Несмотря на важный визит, в приграничном городе все шло своим чередом: из-за работ по реконструкции близлежащей кольцевой развязки в более тихие моменты на заднем плане можно было услышать звуки катка, а у людей, передвигающихся в центре города, похоже, по большей части были дела поважнее, чем стоять на пограничном пункте и расспрашивать у журналистов, что и как.