Европа поддержит „умное“ развитие Эстонии более чем тремя миллиардами евро

„Согласно утвержденному плану, Эстония может использовать 366 миллионов евро для инвестиций в энергосбережение многоквартирных домов. Также получат поддержку инвестиции в ресурсоэффективность предприятий и энергоэффективность учреждений здравоохранения, в частности, Курессаареской и Нарвской больниц“, — сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

В фокусе - Ида-Вирумаа

Инвестиции, сделанные с помощью Фонда зеленого перехода, также вносят значительный вклад. „С помощью фонда мы направим в Ида-Вирумаа дополнительно 354 миллиона, что поможет нам создать новые рабочие места и диверсифицировать бизнес в уезде, на который больше всего влияют наши климатические цели“, — сказала министр государственного управления Рийна Солман.

„Эти деньги являются необходимым начальным капиталом для более широких изменений в Ида-Виру и обеспечения будущего за пределами сланцевого сектора. У северо-востока есть идеи и потенциал, теперь, благодаря большому финансовому вливанию, пришло время реализовать эти идеи“.

Поддержат и образование

В дополнение к зеленому переходу новый период финансирования также направлен на увеличение потенциала исследований, разработок и инноваций. На общую сумму 740 миллионов евро планируется финансировать в первую очередь научно-исследовательскую деятельность эстонских компаний, рост инновационного потенциала и развитие цифровых технологий. Важны также инвестиции в людей: 681 миллион пойдут на поддержку школьной сети, развитие навыков и услуг на рынке труда, повышение качества и доступности долгосрочного ухода и инфраструктуру и услуги здравоохранения.