Рийна Сиккут: исходя из текущих данных, запасов газа в странах Балтии и Финляндии хватит на эту зиму

„С точки зрения безопасности поставок важно, чтобы это судно было доступно на любом берегу Финского залива“, — сказала Сиккут.

По словам Сиккут, она уже в июле поняла, вникая в цифры и встречаясь с людьми, что место судна СПГ, вероятно, будет в Финляндии. „Было видно, по сравнению с весной, когда была достигнута договоренность о том, что этой зимой корабль уйдет к тому, кто первым построит причал, что ситуация для Финляндии изменилась“, — сказала Сиккут.

„Объективно говоря: в Финляндии есть газовые станции на 650 мегаватт, которых нет в Эстонии. Если в Финляндии будет нехватка электроэнергии, то и для нас цена будет выше“, - добавила министр.

„Исходя из текущих данных, запасов газа в странах Балтии и Финляндии хватит на эту зиму“

Но почему государство не сообщило частным компаниям, что судно, скорее всего, пойдет в Финляндию, а не в Палдиски?

„Строительство пристани и сооружение трубопровода — это отличная работа, проделанная в сотрудничестве между частным и государственным секторами, это необходимо признать“, — уверена Сиккут. „ У нас есть приемная мощность, учитывая, что у нас лучшие условия навигации, есть незамерзающий порт, в том числе в качестве резервного варианта. Это проект безопасности поставок для Эстонии“.

Сиккут подчеркнула, что, исходя из текущих данных, запасов газа в странах Балтии и Финляндии хватит на эту зиму. „Но этот газ и потребители не обязательно всегда находятся в одном и том же месте. Эстония была бы в более неравном положении, если бы у нас не было мощностей по приему и хранению СПГ“, — сказала Сиккут.

„Создание пропускной способности стратегически необходимо для страны“, — резюмировала Сиккут. „Я не особенно склонна рисковать, и в нынешней ситуации с безопасностью эти риски следует минимизировать“.