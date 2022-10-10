Эстония получит от ЕС 354 миллиона евро на прекращение использования сланца в производстве энергии(1)
Европейская комиссия утвердила сегодня территориальный план справедливого перехода, на основании которого Эстония получит от Европейского союза 354 миллиона евро для постепенного прекращения использования сланца в производстве энергии в Ида-Вирумаа. Действующие там предприятия сланцевого сектора производят более половины общего объема выбросов парниковых газов в Эстонии.
Эстония поставила перед собой цель прекратить производство электроэнергии из горючего сланца к 2035 году, постепенно прекратить использование горючего сланца в производстве энергии к 2040 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году. Территориальный план, финансируемый из Фонда справедливого перехода, поможет государству уменьшить социальное, экономическое и экологическое воздействие перехода к климатически нейтральной экономике.
Инвестиции в производство зеленой энергии
На основании плана средства будут инвестированы в солнечную, ветряную и гидроэнергетику, в применение водорода, производимого из возобновляемых источников энергии, а также в разработку базирующихся на возобновляемой энергии отопительных решений. План также включает восстановление заброшенных и загрязненных промышленных зон.
За счет получаемой из Фонда справедливого перехода поддержки в Ида-Вирумаа будет создана новая предпринимательская среда, базирующаяся на экономике замкнутого цикла, которая в сотрудничестве с местными образовательными и научными учреждениями поддержит деятельность в сфере исследований и разработок.
Смягчение социального воздействия перехода
План предусматривает организацию переобучения примерно для 11 000 местных работников и предоставление работникам сланцевой промышленности возможностей для работы на новых предприятиях, дополнительной ценностью которых являются экологичные рабочие места.
Кроме того, Фонд справедливого перехода будет поддерживать и улучшать качество и доступность социальных и медицинских услуг, создавая сплоченную и легкодоступную сервисную сеть в регионе.
Прибывшая вчера поздно вечером в Эстонию и находящаяся сегодня в Нарве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: „Для достижения климатической нейтральности Эстония взяла на себя обязательство постепенно прекратить производство энергии из горючего сланца. Это окажет большое влияние на экономику и жителей Ида-Вирумаа. Программа справедливого перехода поможет Эстонии достичь своих целей справедливым путем и в сотрудничестве с различными сторонами. В рамках плана работникам будут предложены новые перспективы, повысится экономическое разнообразие и будет оказана поддержка местным жителям, столкнувшимся с экономическими и социальными переменами. Наша основная задача — никого не оставить без внимания“. »
Сегодня утром президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Таллинне с премьер-министром Каей Каллас и президентом Аларом Карисом, а также выступила с речью на Таллиннском цифровом саммите. В Нарве она посетила пограничный пункт, Кренгольмскую мануфактуру и выступила с речью на семинаре , посвященном плану справедливого перехода в Эстонии.
Для справки
Из средств Фонда справедливого перехода (Just Transition Fund, JTF) финансируются территории, на которые переход на климатически нейтральную экономику оказывает наибольшее влияние. Эти районы были утверждены в территориальных планах справедливого перехода после диалога с комиссией на переговорах по партнерским договорам и связанным с ними программам на 2021–2027 гг.. В территориальных планах справедливого перехода, которые составлялись в тесном сотрудничестве с местными партнерами, представлены проблемы, потребности и цели развития каждого региона, которые должны быть выполнены к 2030 году. В них также определены виды планируемой деятельности вместе с конкретными механизмами управления.