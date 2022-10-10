ФОТО и ВИДЕО | В Ленобласти грузовик протаранил автобус LuxExpress, один человек погиб

Сегодня в 13.15 автобус Lux Express, ехавший из Петербурга в Ригу, столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в районе Кингисеппа, примерно за 30 километров до границы России и Эстонии. „По первоначальным данным, в аварии виноват водитель грузовика“, - сообщил RusDelfi руководитель международных линий Райт Реммель.

В автобусе было 2 водителя, один из них погиб на месте. Второй получил травмы и был доставлен в больницу. Всего на борту было 16 человек. Никто сильно не пострадал, 12 пассажиров отправили на проверку здоровья.

„Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остаётся у больницы для возможной медицинской эвакуации“, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На месте работают сотрудники ГУ МЧС Ленобласти и сотрудники ГИБДД. Как сообщили 47news в ФКУ Упрдор „Северо-Запад“, на месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации. На участке организовано реверсивное движение.

Как рассказали 47news с места аварии, есть версия, что грузовик был подрезан легковым автомобилем после чего врезался в автобус. Очевидцы достали водителя автобуса, застрявшего за рулём.

Автобусы международного перевозчика LuxExpress связывают Санкт-Петербург с Таллином, Ригой и Хельсинки. Маршрут из Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербург проходит через федеральную трассу „Нарва“.