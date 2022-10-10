Хакерские атаки типа „отказ в обслуживании“ длятся в Эстонии вместо минут уже часами или даже днями

Инженер по решениям кибербезопасности Telia Танель Киндсиго отмечает, что с каждым годом увеличиваются масштабы киберпреступлений и связанных с ними угроз, а в связи с событиями в Украине также добавились так называемые политически мотивированные атаки, в основном нацеленные на государственные учреждения и поставщиков жизненно важных услуг. „Уже в прошлом было очень четко видно, что в случае нападений по политическим мотивам атаки с прерыванием обслуживания использовались для нарушения работы различных государственных учреждений“, – сказал Киндсиго.

Во время DDoS-атаки устройство управления интернет-трафиком предприятия или учреждения (например, сервер, роутер или брандмауэр) намеренно перегружается большим количеством запросов, в результате чего сетевой трафик становится слишком медленным или вовсе недоступным для пользователей.

По словам Киндсиго, за 9 месяцев текущего года количество DDoS-атак увеличилось на 10-15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом объем, продолжительность и размах этих атак во много раз больше, чем раньше. „В рамках одной DDoS-атаки часто одновременно нападают на несколько серверов, атаки длятся часами или даже днями, а не минутами, как было ранее, а объем сетевого трафика при атаках увеличился до 10 раз“.