Райнер Сакс: массированная атака россиян сегодня утром не влияет на ход войны, цель чисто визуальная

Сакс заявил, что Россия не способна проводить много подобных ракетных ударов в течение длительного времени, потому что ракет не хватает. „В противном случае они сделали бы это раньше. Они не держат ракеты для эскалации войны“, — сказал Сакс. Он добавил, что если весной Россия атаковала Украину ракетами, то летом количество обстрелов уменьшилось, потому что ракеты начали заканчиваться.