10.10.2022, 15:15
Райнер Сакс: массированная атака россиян сегодня утром не влияет на ход войны, цель чисто визуальная
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По мнению эксперта по безопасности Райнера Сакса, ракетные удары по Киеву вряд ли изменят ход войны, так Россия пытается показать, что не потеряла инициативу.
Сакс заявил, что Россия не способна проводить много подобных ракетных ударов в течение длительного времени, потому что ракет не хватает. „В противном случае они сделали бы это раньше. Они не держат ракеты для эскалации войны“, — сказал Сакс. Он добавил, что если весной Россия атаковала Украину ракетами, то летом количество обстрелов уменьшилось, потому что ракеты начали заканчиваться.