Финляндия готовится к перебоям электроэнергии. Может ли это коснуться и Эстонии?

По словам специалиста по коммуникации Elering Кэтлин Клеммер, в Эстонии обеспечена надежность электроснабжения, и перебоев не предвидится. „Мы оцениваем ситуацию в системе электроснабжения при регулярном анализе надежности поставок, и при адекватных обстоятельствах эта безопасность гарантирована. Конечно, риски значительно возросли после российской агрессии в Украине, но у всех системных операторов, в том числе у Elering, есть антикризисные планы для обеспечения надежности электроснабжения энергосистемы и непрерывности поставок жизненно важных услуг“, - сказала она.