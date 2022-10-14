По законам военного времени. Как в странах Балтии решают судьбу образования на русском языке(3)
Война России в Украине заложила мину ускоренного действия под судьбу русского образования в странах Балтии. Чем выше процент русскоязычных в стране, тем быстрее принимаются решения по переводу школ и детсадов нацменьшинств на латышский. Латвия — лидер процесса: с 2025 года русский язык здесь останется лишь на уровне факультатива по интересам. Портал Delfi сравнивает развитие школьных и дошкольных систем стран Балтии в отношении русского языка.
Два года назад президент Эстонии Керсти Кальюлайд с гордостью рассказывала, что ее внуки ходят в русский детский сад: „Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий лишь один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка“. При этом русские школы и гимназии в стране чувствовали себя вполне спокойно. В литовских школах русский язык был самым популярным или единственным вторым иностранным. Треть учеников латышских школ тоже выбирала русский как второй иностранный. Средний балл по этому предмету на централизованных экзаменах у них был самым высоким (77,7%). Латышский в среднем сдавали на 52,2%.
За несколько месяцев после нападения России на Украину позиции русского языка в Балтии резко ухудшились. По системе образования на русском — как минимум, в Латвии и Эстонии — был нанесен мощный удар. Литва до сих пор применяет самый либеральный подход, и выпускники школ нацменьшинств знают госязык лучше своих сверстников в Латвии и Эстонии. Возможно, здесь есть связь — но нельзя забывать и о том, что в Литве этнических русских около пяти процентов, и жить в исключительно в русской среде здесь вряд ли возможно. Кроме того, Литва в свое время приняла нулевой вариант гражданства, что исключило фактор обиды и отторжения.