По законам военного времени. Как в странах Балтии решают судьбу образования на русском языке

Два года назад президент Эстонии Керсти Кальюлайд с гордостью рассказывала, что ее внуки ходят в русский детский сад: „Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий лишь один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка“. При этом русские школы и гимназии в стране чувствовали себя вполне спокойно. В литовских школах русский язык был самым популярным или единственным вторым иностранным. Треть учеников латышских школ тоже выбирала русский как второй иностранный. Средний балл по этому предмету на централизованных экзаменах у них был самым высоким (77,7%). Латышский в среднем сдавали на 52,2%.

За несколько месяцев после нападения России на Украину позиции русского языка в Балтии резко ухудшились. По системе образования на русском — как минимум, в Латвии и Эстонии — был нанесен мощный удар. Литва до сих пор применяет самый либеральный подход, и выпускники школ нацменьшинств знают госязык лучше своих сверстников в Латвии и Эстонии. Возможно, здесь есть связь — но нельзя забывать и о том, что в Литве этнических русских около пяти процентов, и жить в исключительно в русской среде здесь вряд ли возможно. Кроме того, Литва в свое время приняла нулевой вариант гражданства, что исключило фактор обиды и отторжения.

Латвия: с 2025 года — только на латышском языке

Война в Украине и выборы в Сейм на фоне экономических проблем привели часть латвийских политиков к проверенному методу борьбы за популярность — обострению языкового вопроса. С начала лета в законах и нормативах появляются поправки, ослабляющие позиции русского языка и усиливающие требования к владению латышским.