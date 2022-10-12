Новости Эстонии
12.10.2022, 08:40

Родители детей, оставшихся без места в детском саду, судятся с местным самоуправлением

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Получение места в детском саду Арухейна в волости Раэ похоже на выигрыш в лотерею: мест в детских садах не хватает, и многие ждут своего часа в очереди.
Получение места в детском саду Арухейна в волости Раэ похоже на выигрыш в лотерею: мест в детских садах не хватает, и многие ждут своего часа в очереди.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Госсуд, вероятно, начнет разбирательство о том, можно ли распределять места в детских садах на основании очереди, - пишет Eesti Päevaleht.

В конце 2019 года в проживающей в волости Раэ семье родился ребенок. Не прошло и недели, как родители подали заявление в местное самоуправление, чтобы им выделили место в детском саду к тому моменту, когда ребенку исполнится полтора года. Хотя по закону так рано действовать необязательно, потому что местное самоуправление обязано гарантировать место в муниципальном детском саду для каждого ребенка в возрасте не менее полутора лет, родители решили подстраховаться.

Проблема нехватки мест в детских садах не нова, однако некоторые самоуправления отказываются строить больше детских садов, создают временные детские сады или используют другие решения.

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