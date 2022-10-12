12.10.2022, 08:40
Родители детей, оставшихся без места в детском саду, судятся с местным самоуправлением(1)
Канцлер права предложила наказывать муниципалитет большим штрафом
ФОТО: | Delfi Meedia
Госсуд, вероятно, начнет разбирательство о том, можно ли распределять места в детских садах на основании очереди, - пишет Eesti Päevaleht.
В конце 2019 года в проживающей в волости Раэ семье родился ребенок. Не прошло и недели, как родители подали заявление в местное самоуправление, чтобы им выделили место в детском саду к тому моменту, когда ребенку исполнится полтора года. Хотя по закону так рано действовать необязательно, потому что местное самоуправление обязано гарантировать место в муниципальном детском саду для каждого ребенка в возрасте не менее полутора лет, родители решили подстраховаться.