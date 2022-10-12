Родители детей, оставшихся без места в детском саду, судятся с местным самоуправлением

В конце 2019 года в проживающей в волости Раэ семье родился ребенок. Не прошло и недели, как родители подали заявление в местное самоуправление, чтобы им выделили место в детском саду к тому моменту, когда ребенку исполнится полтора года. Хотя по закону так рано действовать необязательно, потому что местное самоуправление обязано гарантировать место в муниципальном детском саду для каждого ребенка в возрасте не менее полутора лет, родители решили подстраховаться.