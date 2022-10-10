Предприятия водоснабжения Эстонии бьют тревогу из-за высоких цен на электроэнергию

Об этом говорится в публичном обращении Союза предприятий водоснабжения Эстонии к Рийгикогу и правительству, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

В заявлении отмечается, что в связи с быстрым истощением ресурсов предприятия водоснабжения нуждаются в поддержке со стороны государства в виде установления стабильной цены на электроэнергию для поставщиков важных услуг.

„Большинство жителей Эстонии привыкли к тому, что у них всегда есть доступ к качественной, чистой питьевой воде и услугам канализации. Однако подача безопасной питьевой воды, поддержание трубопроводов и насосов в рабочем состоянии, а также очистка воды - это сложные процессы, требующие большого количества электроэнергии, а также постоянных масштабных инвестиций“, - говорится в обращении.

Союз просит правительство пойти навстречу водохозяйственным компаниям и предложить максимально быстрое решение, которым будет стабильная цена на электроэнергию как минимум на ближайшие два года.