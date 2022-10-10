Поздно вечером в Каламая перевернулся автомобиль, пострадали четверо

В 4:19 поступила информация о ДТП в Пайде на 98-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру, в котором 48-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал с дороги на автомобиле Mercedes-Benz. Водитель был доставлен в больницу Ярвамаа.

В 16:27 в деревне Кобрату Тартуской волости на шоссе Верна произошло ДТП, в котором 32-летний мужчина на мотоцикле Triumph 800XC, ехавший по гравийной дороге, не справился с управлением перед крутым левым поворотом и упал. Его доставили в клинику Тартуского университета для оценки состояния здоровья.

В 16:30 в Таллинне возле автобусной остановки Юмера 18-летний юноша на велосипеде наехал на вышедшую из автобуса 10-летнюю девочку. Ребенка доставили в детскую больницу.

В 17:00 в волости Раквере на 96-м километре шоссе Таллинн-Нарва неопознанный автомобиль черного цвета на остановке общественного транспорта Аркна наехал на 15-летнего молодого человека. Ребенка доставили в больницу Раквере для проверки состояния здоровья.

В 17:01 на остановке Ыйтсе на улице Кадака в Таллинне автомобиль Volvo C30, которым управлял 28-летний мужчина, начал объезд автобуса MAN и столкнулся с проезжавшим в то же время автомобилем Audi RS6, которым управлял 39-летний мужчина. В результате столкновения Volvo врезался в остановившийся на остановке автобус, а водитель Audi не справился с управлением и также врезался в автобус, после чего выехал с дороги и врезался в ограждение здания на Кадака, 75. Пострадала 25-летняя пассажирка Volvo, которую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:36 на улице Раквере в Йыхви 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Около 20:51 на шоссе Тамсалу-Пыдрангу волости Тапа 27-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла Polaris Predator 500, который упал на бок. Водителя доставили в Ракверескую больницу.