ГРАФИК | Импорт из России и Беларуси в августе значительно уменьшился

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,9 миллиарда евро и импортировано на около 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 288 миллионов евро и в сравнении с августом 2021 года увеличился более чем в два раза, т.е. на 170 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что экспорт и импорт в августе этого года более всего вырос в товарообмене с государствами-членами Европейского союза. Увеличился экспорт, но уменьшился импорт с не входящими в Европейский союз странами. Более всего сократился импорт из России и Беларуси. „В августе из Беларуси по сравнению с прошлым годом из важных товаров больше не ввозилось минеральной продукции (в т.ч. масла, битум), древесины и изделий из древесины (в т.ч. доски, фанера), а также металла и изделий из металла (в т.ч. проволока, прутки и стрежни, металлические трубы). Из России значительно сократился ввоз минеральной продукции (в т.ч. масла, топливо), больше не импортировалось древесины и изделий из древесины“, — сказала Пуура.

Из товаров в августе больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, древесину и изделия из древесины, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. По сравнению с августом прошлого года в наибольшей степени (на 76 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 62 миллиона евро — экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 50 миллионов евро — экспорт механических машин. Более всего (на 12 миллионов евро) уменьшился вывоз электрооборудования.