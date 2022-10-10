ГРАФИК | Импорт из России и Беларуси в августе значительно уменьшился(1)
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года за месяц на 20% и импорт – на 28%. По сравнению с годом ранее ввоз товаров из России сократился на 55%, а из Беларуси – на целых 96%.
Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,9 миллиарда евро и импортировано на около 2,2 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 288 миллионов евро и в сравнении с августом 2021 года увеличился более чем в два раза, т.е. на 170 миллионов евро.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что экспорт и импорт в августе этого года более всего вырос в товарообмене с государствами-членами Европейского союза. Увеличился экспорт, но уменьшился импорт с не входящими в Европейский союз странами. Более всего сократился импорт из России и Беларуси. „В августе из Беларуси по сравнению с прошлым годом из важных товаров больше не ввозилось минеральной продукции (в т.ч. масла, битум), древесины и изделий из древесины (в т.ч. доски, фанера), а также металла и изделий из металла (в т.ч. проволока, прутки и стрежни, металлические трубы). Из России значительно сократился ввоз минеральной продукции (в т.ч. масла, топливо), больше не импортировалось древесины и изделий из древесины“, — сказала Пуура.
Из товаров в августе больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, древесину и изделия из древесины, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. По сравнению с августом прошлого года в наибольшей степени (на 76 миллионов евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 62 миллиона евро — экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и на 50 миллионов евро — экспорт механических машин. Более всего (на 12 миллионов евро) уменьшился вывоз электрооборудования.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Латвия, далее следуют Финляндия и Швеция. В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и легковые автомобили, в Финляндию – природный газ, детали двигателей и металлоконструкции, а в Швецию – сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Индию и Финляндию. „В Латвию более всего увеличился экспорт электроэнергии, металлолома и легковых автомобилей, в Индию — переработанного топливного масла, а в Финляндию – природного газа и рапса“, – добавила Пуура.
Доля товаров эстонского производства составила 63% от общего объема экспортируемых товаров и в сравнении с августом прошедшего года уменьшилась на 10%. Наибольшее влияние на экспорт товаров эстонского производства оказало уменьшение экспорта минеральной продукции, коммуникационного оборудования, а также древесины и изделий из древесины. По сравнению с августом прошлого года реэкспорт из Эстонии вырос на 67%, а вывоз товаров эстонского производства— на 3%.
Из товаров больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, электрооборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и механических машин. Более всего (на 252 миллиона евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 73 миллиона евро — импорт транспортных средств, а также на 54 миллиона евро импорт электрооборудования. При этом более всего (на 41 миллион евро) уменьшился ввоз древесины и изделий из древесины.
Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Литвы и Латвии, импорт из этих стран также вырос более всего. Из Финляндии больше всего экспортировалось электроэнергии, коммуникационного оборудования и природного газа, из Литвы – моторного топлива, а из Латвии – природного газа и моторного топлива.