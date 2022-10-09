Хакеры прервали выпуск новостей в Иране призывами к восстанию

Посреди выступления аятоллы неожиданно экран стал черным, и на нем появился портрет духовного лидера в языках огня и под прицелом. Ниже были размещены портреты Махсы Амини и других молодых женщин, которые погибли во время волны протестов в стране, передает „Актуальная камера“.