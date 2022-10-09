09.10.2022, 21:52
Хакеры прервали выпуск новостей в Иране призывами к восстанию
Вечером в субботу, 8 октября, иранские хакеры сорвали выступление духовного лидера аятоллы Али Хаменеи в телевизионных новостях Исламской Республики, пишет rus.err.ee.
Посреди выступления аятоллы неожиданно экран стал черным, и на нем появился портрет духовного лидера в языках огня и под прицелом. Ниже были размещены портреты Махсы Амини и других молодых женщин, которые погибли во время волны протестов в стране, передает „Актуальная камера“.
Массовые протесы в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Амини. Молодую девушку в сентябре задержала полиция нравов „за неправильное ношение хиджаба“, в результате Амини попала в больницу и скончалась.