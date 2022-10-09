Кая Каллас призвала не вступать в переговоры с Путиным и подчеркнула, что местные русские разделяют позицию эстонцев

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала не вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании в Украине. „Не следует вести переговоры с террористами, потому что это им выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену“, - такое заявление сделала Каллас в интервью британской газете The Telegraph, опубликованном в субботу, 8 октября, комментируя перспективу начала подобных переговоров. Беседа состоялась несколькими днями ранее на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге.

„Что касается Путина, то он, конечно, является военным преступником и должен понести наказание за совершенные им преступления агрессии“, - подчеркнула глава эстонского правительства.

При этом Каллас выразила беспокойство в связи с тем, что западные союзники могут склонить Украину к „преждевременным мирным переговорам, начать которые они (украинцы. - Ред.) не готовы“. По словам эстонского премьера, у Запада имеется „совсем иное понимание“ того, что мир может означать для стран, находившихся ранее за железным занавесом. „Для половины Европы окончание Второй мировой войны означало мир, означало процветание“, - пояснила она. - На другой стороне Европы мир означал зверства, пытки и массовые депортации“.

Как пишет The Telegraph, матери Каи Каллас было всего шесть месяцев, когда по приказу советской власти ее семью погрузили в вагон для перевозки скота и депортировали в Сибирь. Она вернулась в Эстонию лишь в возрасте десяти лет.

„Большинство местных русских разделяют позицию эстонцев“

По состоянию на август Эстония направила Киеву военную помощь на сумму 250 миллионов евро, включая противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, гранатометы, боеприпасы и транспортные средства.

По данным The Telegraph, ни одна страна в мире не предоставила Украине больше военной техники в процентном отношении к ВВП на душу населения, чем Эстония.