Из России экстрадировали гражданина Эстонии, он находился в международном розыске и подозревался в обороте наркотиков(15)
В четверг, 6 октября, из России был экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков гражданин Эстонии Павел Тарасов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, Тарасов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
„Согласно предоставленной эстонской стороной информации, фигурант вместе с соучастниками ввозил на территорию Эстонии вещество альфа-PVP для последующей продажи. По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарасов, за 2019 год доставила в прибалтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро“, – сказала Волк.
Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с эстонскими правоохранительными органами в мае текущего года он был задержан на территории Москвы.