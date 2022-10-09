Новости Эстонии
09.10.2022, 16:22

Из России экстрадировали гражданина Эстонии, он находился в международном розыске и подозревался в обороте наркотиков

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ФОТО: Pexels

В четверг, 6 октября, из России был экстрадирован обвиняемый в незаконном обороте наркотиков гражданин Эстонии Павел Тарасов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, Тарасов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

„Согласно предоставленной эстонской стороной информации, фигурант вместе с соучастниками ввозил на территорию Эстонии вещество альфа-PVP для последующей продажи. По примерным оценкам, группа, в которую входил Тарасов, за 2019 год доставила в прибалтийскую республику наркотики на общую сумму не менее 150 тысяч евро“, – сказала Волк.

Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с эстонскими правоохранительными органами в мае текущего года он был задержан на территории Москвы.

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